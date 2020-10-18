В Сургуте в парке «За Саймой» из-за проблем с линиями электропередач перестанут работать фонари

В сургутском парке «За Саймой» будет темно: из-за прорыва линий электропередач перестали работать фонари. Инцидент произошел сегодня, 18 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Сегодня на территории парка «За Саймой» произошёл порыв линии электропередачи высокого напряжения. По предварительной оценке специалистов ООО «Сургутские городские электрические сети» на устранение порыва потребуется до трех дней», – прокомментировали представители мэрии.

Отмечается, что из-за аварии также на время прекратит работу общественный туалет. Причина инцидента пока не называется.