Жители Сургута пожаловались на некачественный вывоз мусора

Жители Сургута, проживающие в доме по адресу Генерала Иванова, 5 пожаловались на мусорные кучи во дворах. По словам горожан, региональный оператор не чистит контейнеры, а управляющая компания бездействует.

«Когда мы занимались этим, такого бардака не было. Нет точного графика, когда приедут и заберут этот мусор. Постоянно приезжают разные машины, если бы это была одна, то можно было взять номер телефона водителя и созваниваться. Весь город в настоящее время страдает этим», – написала Ольга Володина на портале «Твой Сургут».

После этого обращения управляющая компания ликвидировала свалку, а оператор вывез мусор и пообещал поставить новый контейнер.

Отметим, что горожане могут пожаловаться на некачественный сервис по телефону 58-90-00 или электронной почте info_surgut@yugra-ecology.ru.