Проект Сургута «Экопарк за Саймой — шаг на пути к умному городу» может стать победителем федерального акселератора

Сургутский проект «Экопарк за Саймой — шаг на пути к умному городу» участвует в федеральном проекте в качестве финалиста. Жителям города предлагают помочь разработке стать победителем и получить возможность поехать на форум «Сильные идеи для нового времени» в Сочи, где соберутся лучшие эксперты.

«Специалисты высоко оценили и проект, и работу команды, а теперь финальное слово за жителями Сургута. Их поддержка необходима – проект получит возможность заявить о себе не только на городском и региональном уровнях, но и по всей стране. Также голосование поможет городской команде максимально вовлечь жителей в реализацию проекта», – отмечает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Для того, чтобы поддержать проект, необходимо зарегистрироваться на сайте «100 городских лидеров-2020» и проголосовать. Принять участие можно до 5 ноября включительно.