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Сургутян просят поддержать местный проект на федеральном конкурсе

Проект Сургута «Экопарк за Саймой — шаг на пути к умному городу» может стать победителем федерального акселератора

Сургутян просят поддержать местный проект на федеральном конкурсе

Сургутский проект «Экопарк за Саймой — шаг на пути к умному городу» участвует в федеральном проекте в качестве финалиста. Жителям города предлагают помочь разработке стать победителем и получить возможность поехать на форум «Сильные идеи для нового времени» в Сочи, где соберутся лучшие эксперты.

«Специалисты высоко оценили и проект, и работу команды, а теперь финальное слово за жителями Сургута. Их поддержка необходима – проект получит возможность заявить о себе не только на городском и региональном уровнях, но и по всей стране. Также голосование поможет городской команде максимально вовлечь жителей в реализацию проекта», – отмечает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Для того, чтобы поддержать проект, необходимо зарегистрироваться на сайте «100 городских лидеров-2020» и проголосовать. Принять участие можно до 5 ноября включительно.


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Сегодня в 09:46, просмотров: 143, комментариев: 0
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