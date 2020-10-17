Житель Сургута планирует убрать автохлам со двора с помощью прокуратуры

В Сургуте житель города в течение полугода не может добиться от чиновников уборки трех заброшенных автомобилей со своего двора. Для этого мужчина написал на портал «Твой Сургут» семь обращений, но воз и ныне там. По данным специалистов администрации, процедура эта не быстрая.

«Я в седьмой раз за последние полгода обращаюсь с требованиями убрать брошенный транспорт с придомовой территории по ул. Магистральная, 24 и 26, — пишет Владимир. — Семь обращений! … И хоть бы кто пальцем пошевелил ... Постоянные отписки и отговорки, что кто-то там работает не покладая рук, заседает в специальной комиссии, которая должна была состояться в сентябре … но никто ничего не сделал! Видимо пора писать в прокуратуру, чтобы их за бездействие привлекали. Я это сделаю».

Сургутянин отмечает, что за время, пока он пытался решить вопрос, к двум заброшенным машинам присоединилась еще одна.

Фото: tvoysurgut.ru/problems/show/12460