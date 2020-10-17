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Жителей Сургута приглашают сдать мелочь из копилок на благо детей

​В Сургуте благотворительный фонд «Траектория Надежды» запустил акцию «Миллион мелочью»

Жителей Сургута приглашают сдать мелочь из копилок на благо детей
lenta.ru

В Сургуте благотворительный фонд «Траектория Надежды» запустил акцию «Миллион мелочью», в рамках которой предлагает горожанам сдать мелочь из копилок на благо нуждающимся.

«У многих из нас дома есть копилка, куда мы складываем всю мелочь, которая постоянно «болтается» в карманах. Но, что делать с этой мелочью, когда накопится полная копилка? А, что, если мы скажем вам, что эти монеты могут спасти жизнь, а может даже несколько, — сообщается в группе фонда. — Многие считают, что мелочь — это не деньги, ведь на нее нельзя купить что-то стоящее. Однако, если много людей сложат свою мелочь в одну большую копилку, то получится огромная сумма, которая действительно может спасти несколько детских жизней».

Принести монетки можно в офис фонда по адресу: г. Сургут ул. Университетская,11. 1 этаж. Телефон: 8 (3462) 51-11-80.


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Сегодня в 15:17, просмотров: 302, комментариев: 0
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