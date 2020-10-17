В Сургуте разыскивается мужчина, повредивший чужие автомобили

Полицейские Сургута ищут мужчину, повредившего чужие автомобили. Стражи правопорядка просят горожан помочь опознать вандала по снимкам с камеры видеонаблюдения.

«УМВД России по г. Сургуту по подозрению в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества» (повреждение автомобилей граждан) разыскивается мужчина, — пишут полицейские. — Всем, кому что-либо известно о данном гражданине, просьба сообщать об этом по телефонам: +7-909- 709-30-31, 02, 102».

Правоохранители гарантируют конфиденциальность.