В Сургуте на проспекте Ленина сбили женщину

Накануне вечером, 16 октября, в Сургуте в центре города сбили пешехода. ДТП произошло возле площади «Аврора» на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина переходила дорогу, когда ее сбил Хендай.

По данным «К-Информ», сургутянка выжила, но была госпитализирована с различными травмами.

Это не первое ДТП с пешеходом, переходящим дорогу именно в этом месте. 26 декабря прошлого года около 22.30 там же водитель пикапа насмерть сбил 16-летнюю девушку.

В соцсетях горожане предлагают властям сделать возле перехода дополнительное освещение, срезать кусты, закрывающие обзор, либо установить светофор.