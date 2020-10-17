Автоосообщество Югры «Ангелы на Дороге» раздает горожанам наклейки «Какой мэр — такие дороги-2. Сургутские дворы»

В Сургуте руководители группы ДС «Ангелы на Дороге» ХМАО запустили акцию «Какой мэр — такие дороги-2. Сургутские дворы», чтобы побудить чиновников заняться ремонтом придомовых территорий. Наклейки горожанам предлагают взять бесплатно или купить за символическую цену.

«Мы продолжаем раздавать наклейки бесплатно тем, кто их наклеит сразу же. А кто захочет их взять с собой, с тех 20 р, — сообщается в паблике. — Акция для тех, кому не безразличны дороги города, а особенно сургутские дворы. Во дворах во многих районах асфальт не ремонтировался многие годы. Этому и посвящена наша акция. Начало положено и будем надеяться, что нас услышат городские власти».

Напомним, впервые акция «Какой мэр — такие дороги» была запущена, когда главой города был Дмитрий Попов.



