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​Сургутские школьники будут учиться по субботам дистанционно

Школы Сургута вводят онлайн-обучение по субботам

​Сургутские школьники будут учиться по субботам дистанционно
Фото: pixabay.com

В школах Сургута обучение по субботам будет проводится в онлайн-формате. Соответствующее решение принято за заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавируса. За введение дистанционного обучения выступали родители, обеспокоенные ростом заболеваемости COVID-19.

Как сообщалось ранее, из-за непростой эпидобстановки осенние каникулы в Югре продлятся две недели. Замглавы Сургута Анна Томазова опровергла домыслы о дистанте после отдыха, подчеркнув, что решение о переходе на дистанционное обучение принимаются в зависимости от эпидемической ситуации.

По данным на 16 октября, в Югре зарегистрировано 25 335 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 22 443 югорчанина, умерли 208 человек.

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Сегодня в 22:06, просмотров: 120, комментариев: 0
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