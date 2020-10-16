Последний сидоровский кадр покидает мэрию Сургута

Заместитель главы Сургута по финансам Анна Шерстнёва покидает пост. Информацию о своем уходе она подтвердила в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «СИА-ПРЕСС».

«Да, это соответствует действительности», – сказала чиновница.

Известно также, что Анна Шерстнёва написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Она уже попрощалась с коллективом, но официально объявить об отставке планирует в понедельник, 19 октября.

Анна Шерстнева работала в администрации Сургута при трех мэрах – Александре Сидорове, Дмитрии Попове и Вадиме Шувалове. Свою карьеру в мэрии она начинала в 1997 году с должности специалиста I категории управления финансов. С 2002-го по 2016 год она занимала посты заместителя директора, а затем директора департамента финансов. В 2016 году была назначена заместителем главы.

Ранее в администрации Сургута Елену Дергунову на посту директора департамента финансов сменила главный бухгалтер города Маргарита Новикова. Тогда эксперты связывали кадровые перестановки с необходимостью усилить экономический блок мэрии в предвыборный год.