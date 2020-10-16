Новую дорогу в Сургуте на Маяковского официально открыли

В Сургуте состоялось официальное открытие новой дороги, соединяющей перекресток Маяковского – 30 лет Победы с Университетской. Торжественный момент разделили с Натальей Комаровой и подписчиками ее аккаунта в Инстаграме. Презентация нескольких дорожных объектов Югры состоялась в прямом эфире, посвященном теме «дороги Югры». Все эти проекты были реализованы в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Строительство участка протяженностью 500 метров и благоустройство прилегающей территории обошлось примерно в 600 млн рублей. Средства на реализацию проекта были вложены из бюджетов трех уровней. Готовый объект прошел массу всевозможных проверок. Осмотрели дорогу и представители Общероссийского народного фронта: «Наши эксперты были здесь не один раз. Мы работали в тандеме вместе с обществом инвалидов, жителями города. Учитывалось каждое мнение, замечание – все отработали. Мы следили не только за качеством исполнения работ, но и за эффективным расходом бюджетных средств», – в прямом эфире губернатора рассказала эксперт ОНФ в Югре Елена Сократова.

Сургутяне с нетерпением ждали момента, когда дорогу запустят в эксплуатацию. Однако ее открытие спровоцировало большую пробку на Университетской. К слову, сегодня – 16 октября – была произведена наладка работы светофоров. Очевидно, что режим их работы стоит скорректировать, ведь предполагается, что новая дорога должна разгрузить примыкающие улицы, а не наоборот.