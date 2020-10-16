Сургутские полицейские изъяли 6,6 кг запрещенных веществ у крупной наркогруппировки

В Сургутском районе задержаны пятеро мужчин, которых подозревают в оптовой торговле запрещенными веществами. У них изъяты почти семь килограммов запрещенных веществ – кокаин, мефедрон, метамфитамин, метадон, ЛСД, экстази, гашиш, гашишное масло, марихуана, кетамин. Товар сбывался через интернет-магазины Сургута и района.

Операцию проводили сотрудникиотдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Сургутскому району совместно с коллегами из УНК УМВД России по Югре при поддержке отряда специального назначения «Гром».

«Накануне в одном из дачных кооперативов Сургутского района был задержан 43-летний житель Сургута, подозреваемый в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. В ходе личного досмотра у мужчины, а также в его транспортном средстве были обнаружены и изъяты предварительно расфасованные для сбыта 164 свёртка, содержащих наркотические средства, общей массой более 236 граммов. В ходе проведения обыска в гараже и квартире задержанного были обнаружены и изъяты еще более 6 300 граммов наркотических средств и психотропных веществ. В ходе дальнейших мероприятий были задержаны еще четверо мужчин 1994, 1998 1984 годов рождения, являющихся жителями Сургута, Нижневартовска, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков на территории Югры», – сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

По версии правоохранителей, роли каждого из фигурантов были четко распределены. В банду входили операторы, кладовщики и курьеры.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное. Им грозит пожизненное лишение свободы. В данный момент подозреваемые арестованы на два месяца.