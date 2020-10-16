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​Администрация Сургута отозвала свое предложение о лишении думы города полномочий по управлению имуществом

Скандальный проект, который в Сургуте восприняли как возвращение к концессии теплосетей, снят с повестки дня думы

​Администрация Сургута отозвала свое предложение о лишении думы города полномочий по управлению имуществом
Фото siapress.ru

Проект решения, по которому дума Сургута должна была лишиться своих полномочий в части управления городским имуществом, был снят с повестки дня. Сегодня, 16 октября, этот скандальный вопрос должен был быть рассмотрен комитетом по нормотворчеству муниципального парламента, но докладчик со стороны администрации города – председатель комитета по управлению имуществом Римма Емельянова – с трибуны заявила, что проект требует доработки, поэтому на данный момент снимается.

Со дня своей публикации на портале думы Сургута этот проект вызвал бурю негодования среди экспертов и общественности. Он предполагал, что представительный орган должен был добровольно сложить с себя такие принципиальные полномочия, как утверждение плана приватизации городского имущества, а также согласование проектов концессии. Базой для этой инициативы было то, что якобы во всем российском законодательстве нельзя найти норму, по которой муниципальные думы должны распоряжаться имуществом.

Формальным поводом для внесения этого проекта решения был конфликт вокруг строительства школы по концессии – депутаты задавали очень много вопросов и, так как сомневались в чистоте некоторых взаимодействий чиновников и бизнеса, блокировали ряд решений по этой стройке. Но если бы эта инициатива была принята, то она бы развязала руки администрации города для бесконтрольного заключения, например, концессии теплосетей, против которой выступает часть депутатов (причем не только города, но и округа с Госдумой) и немалая доля сургутян.

В настоящий момент вопрос снят с повестки дня, когда вернется и вернется ли – неизвестно.


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Сегодня в 15:57, просмотров: 579, комментариев: 1
Комментарии:
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Сегодня в 16:42
Они не капитулировали, они отступили. Но у них перед глазами путинская вертикаль, частью которой они являются, собянинская Москва с ее сотнями миллиардов, где дума давно уже ничего не контролирует. Рано или поздно все продавят, как продавили отмену выборов мэра Сургута, "чтобы привести местное законодательство в соответствие с федеральным".

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