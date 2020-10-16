Из зимнего расписания сургутского аэропорта убрали больше десяти маршрутов

Сургутский аэропорт подготовился к зиме – аэродром и спецтехника смогут работать в любых погодных условиях. Наземные службы будут обслуживать вылеты и прилеты по 29 направлениям. Зимнее расписание будет действовать с 25 октября до 27 марта 2021 года.

«В наступающем сезоне из местного авиаузла можно будет вылететь по 29 направлениям. Большую часть из них обеспечивает базовый перевозчик – авиакомпания Utair. Что касается самого популярного, столичного направления, то в зимнем расписании сохраняется его хорошая частота – семь рейсов в сутки в Москву ежедневно. Согласно суточному плану полетов самый легкий день для аэропорта – воскресенье, а самый загруженный – четверг», – рассказали в пресс-службе авиагавани.

В прошлом году из Сургута можно было вылететь в более 40 городов России и зарубежья. По ряду направлений полеты отменены в связи с ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавируса.

В течение действия осенне-зимнего расписания возможны изменения. Всю актуальную информацию о датах, времени прибытия и вылета рейсов пассажиры могут получить на официальном сайте аэропорта Сургута и в справочной службе по телефону +7 (3462) 770-208.