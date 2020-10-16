16+
Логотип Сиапресс
USD  77,9644   EUR  91,3041  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Аэропорт Сургута подготовился к зиме

Из зимнего расписания сургутского аэропорта убрали больше десяти маршрутов

​Аэропорт Сургута подготовился к зиме
Фото: vk.com/surgutairport

Сургутский аэропорт подготовился к зиме – аэродром и спецтехника смогут работать в любых погодных условиях. Наземные службы будут обслуживать вылеты и прилеты по 29 направлениям. Зимнее расписание будет действовать с 25 октября до 27 марта 2021 года.

«В наступающем сезоне из местного авиаузла можно будет вылететь по 29 направлениям. Большую часть из них обеспечивает базовый перевозчик – авиакомпания Utair. Что касается самого популярного, столичного направления, то в зимнем расписании сохраняется его хорошая частота – семь рейсов в сутки в Москву ежедневно. Согласно суточному плану полетов самый легкий день для аэропорта – воскресенье, а самый загруженный – четверг», – рассказали в пресс-службе авиагавани.

В прошлом году из Сургута можно было вылететь в более 40 городов России и зарубежья. По ряду направлений полеты отменены в связи с ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавируса.

В течение действия осенне-зимнего расписания возможны изменения. Всю актуальную информацию о датах, времени прибытия и вылета рейсов пассажиры могут получить на официальном сайте аэропорта Сургута и в справочной службе по телефону +7 (3462) 770-208.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:40, просмотров: 207, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Коронавирус побьет Сургут больнее, чем другие города 1676
  2. ​Влетел под спецтехнику: в ДТП под Сургутом погиб человек 1339
  3. ​Двукратный рост собираемости налогов, новые школы и успехи агропрома – чем может похвалиться Ханты-Мансийский район 1138
  4. ​Югорчане замедлили рост цен нежеланием тратиться 987
  5. ​Во время пандемии у трети работающих югорчан снизилась зарплата 927
  6. ​Гололед, мокрый снег и сильный ветер: в пятницу погода не порадует югорчан 891
  7. ​В Ханты-Мансийске прошли обыски в окружных департаментах и компании, акционером которой является регион 816
  8. Число скончавшихся от COVID-19 в Югре достигло 208 794
  9. ​Специалисты департамента информационных технологий Югры пробирались сквозь реки, болота и медведей, чтобы подключить IT-стойбища 789
  10. Антон Малаховский: «Артамонов был хорошим руководителем, но даже он не справился с системой, хотя был назначен на пост лично Комаровой» 751
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 50982
  2. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36648
  3. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 13088
  4. Сургутяне жаловались на рекламу в лифте, все закончилось порчей имущества 12080
  5. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 11436
  6. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 10634
  7. В Югре насмерть сбили пешехода 9991
  8. ​В Югре из-за дорожной аварии расстреляли человека 8404
  9. ​Дистанционка после каникул и продление учебного года: чего ждать югорчанам? 8196
  10. ​В Сургуте прошел пикет против налогообложения компенсаций работникам «за вредность» 5310
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 67954
  2. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 50982
  3. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46548
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36648
  5. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 23220
  6. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 21026
  7. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 19753
  8. ​Цирк недели 18141
  9. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 16344
  10. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13308

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика