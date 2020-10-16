Сургут вошел число городов, наиболее уязвимых к ковиду и кризису

Сургут назван в пятерке городов численностью от 250 тысяч до миллиона жителей, наиболее уязвимых к кризису, связанному с распространением коронавируса: он на пятом месте рейтинга, составленного КБ «Стрелка». Эксперты консалтингового бюро оценивали устойчивость муниципальных бюджетов и риски их падения в результате влияния пандемии.

Специалисты пришли к выводу, что наиболее уязвимы города с большим количеством собственных источников дохода — чем автономнее бюджет, тем опаснее для него кризис. Среди доходов, подверженных сокращению, — НДФЛ, который может уменьшиться в связи с ростом безработицы (к слову, в Сургуте за восемь месяцев этого года безработных стало больше в 24 раза по сравнению с началом года — об этом в эфире siapress.ru рассказывала руководитель городского Центра занятости населения Ирина Мочалова), а также налог на прибыль предприятий.

В «весовой категории» от 250 тысяч до одного миллиона жителей самыми уязвимыми называют Мурманск, Сочи, Якутск, Читу и Сургут — с другой стороны, меньше всего бояться экономических последствия от распространения короны могут жители Смоленска, Вологды, Твери, Стерлитамака и Набережных Челнов.

Среди миллионников в группе риска — Омск, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород и Новосибирск; на противоположной стороне рейтинга — Воронеж, Самара, Ростов-на-Дону, Казань и Пермь.