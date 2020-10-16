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Отметили «день жестянщика»: в Сургуте 15 октября произошло 33 ДТП

В Сургут «день жестянщика» пришел на 2 дня раньше, чем в 2019 году: 33 ДТП за сутки

Отметили «день жестянщика»: в Сургуте 15 октября произошло 33 ДТП
Фото: siapress.ru

За сутки 15 октября на дорогах Сургута произошло 33 дорожно-транспортных происшествия. Из-за пониженной температуры воздуха на дорожном полотне местами образовалась наледь. Судя по всему, это и стало причиной печальной статистики.

«За прошедшие сутки в ГИБДД Сургута поступило 33 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 20 оформлены сотрудниками Госавтоинспекции. В остальных случаях выезд на место происшествия не потребовался – участники ДТП фиксировали случившееся по Европротоколу», - сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе сургутской ГИБДД.

В двух ДТП 15 октября пострадали два человека, 18 случаев с материальным ущербом. Для сравнения в 2019 году в так называемый «день жестянщика» произошло порядка 40 аварий – было трое пострадавших в двух инцидентах. Инспекторы Госавтоинспекции рекомендуют водителям быть внимательнее во время движения, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. А тем, кто еще не успел это сделать, подготовить свой автомобиль к осенне-зимнему периоду.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 184, комментариев: 0
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