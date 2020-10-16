Тотальный диктант пройдет 17 октября только в виртуальном формате

Написать Тотальный диктант не выходя из дома смогут сургутяне: традиционная всероссийская акция пройдет в этом году только в онлайн-режиме, рассказали siapress.ru в Централизованной библиотечной системе Сургута.

Причина та же — распространение коронавируса: напомним, что обычно участники акции пишут диктант в апреле на реальных площадках (в библиотеках, школах; кстати, и СИА-ПРЕСС Центр исправно предоставляет свою площадку), в этот раз даты сместили на полгода в надежде, что к октябрю ситуация нормализуется.

Написать текст можно двумя способами — ручкой на бумаге (кстати, до 17-го числа можно прийти в Центральную библиотеку на фирменной ручкой) или прямо в компьютере на сайте totaldict.ru. Перед этим желательно зарегистрироваться на этом сайте; те, кто не раз участвовал в акции, сделали это давно — стоит только вспомнить свои регистрационные данные.

Отправить диктант на проверку в электронном формате можно сразу же после написания, а вот бумажный вариант придется отнести на Республики, 78/1 (здание Центральной библиотеки имени Пушкина). Проверить текст можно и самостоятельно — все на том же сайте totaldict.ru. А подробные инструкции по организации процесса написания Тотального диктанта можно изучить на странице Централизованной библиотечной системы Сургута.