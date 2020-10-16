В Сургутском районе легковушка влетела под спецмашину, погиб человек

В четверг, 16 октября, около 19.30 на 25 километре автодороги «Лянтор – Нижнесортымский» в ДТП погиб 44-летний водитель автомобиля Opel Zafira. Мужчина ехал со стороны Нижнесортымского в направлении Лянтора, не справился с управлением и влетел под груженый спецтехникой тягач.

«По предварительной информации, водитель Opel не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего допустил столкновение с впереди идущей спецтехникой Mercedes-Benz Actros под управлением водителя 1982 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте», – сообщили в пресс-службе полиции Сургутского района.

Полицейские проводят разбирательство, чтобы установить все обстоятельства происшествия.