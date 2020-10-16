Новый многопрофильный центр для реабилитации инвалидов откроют в Сургуте

Новый центр реабилитации для детей-инвалидов будет открыт в Сургуте в 2021 году. Информацию об этом озвучили участники рабочей группы по управлению системой реабилитации людей с ограниченными возможностями в правительстве Югры. На заседании в режиме онлайн встретились профильные чиновники, эксперты и общественники.

Один подобный центр уже существует в Югре – он располагается в Нижневартовске. Как рассказывает департамент общественных связей, там для инвалидов доступна курсовая реабилитация в режиме стационара. В сургутском центре планируется внедрить такие опции, как профориентация с привлечением волонтеров, а также технологии «Передышка» для инвалидов старше 18 лет.

На создание подобных центров и в целом реабилитацию и абилитацию людей с ограниченными возможностями в регионе выделено 137 млн рублей, плюс 5 млн рублей из федерального центра.

Стоит отметить, что Югра стала одним из первых регионов, внедривших, например, комплексное сопровождение людей с расстройствами аутистического спектра – полноценную поддержку им и их родным оказывают центры по всему региону.