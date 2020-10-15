В Сургуте состоится торжественное открытие дороги соединяющей улицы Маяковского и Университетскую

Торжественное открытие долгожданной артерии, соединяющей перекресток Маяковского – 30 лет Победы с Университетской улицей, состоится утром 16 октября. Ее строительство осуществлялось в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На мероприятии будет организована онлайн-трансляция губернатора Югры Натальи Комаровой.

Завершающим штрихом накануне открытия станет финальная проверка объекта экспертами из Ханты-Мансийска. Вечером 15 октября по новоиспеченной дороге прокатится специальная машина, которая определит готовность объекта к эксплуатации. Для этого в Сургут едет специальная машина из Ханты-Мансийска. Дорожное полотно проверят по нескольким показателям: ровность, колейность, сцепление дороги с колесом автомобиля. Сергей Чурилов, начальник центральной лаборатории КУ «Управление автомобильными дорогами», рассказал, как будет происходить диагностика: «Каждый показатель измеряется отдельно, по полосам. Чтобы измерить один показатель, машине необходимо проехать по каждой полосе в прямом и обратном направлении. То есть восемь раз на каждый показатель машина будет проезжать».

Дорога уже пережила массу всевозможных проверок. Контроль осуществляется многоступенчатый – на каждом этапе. Для укладки асфальта здесь подрядчик использовал асфальто-бетонную смесь в соответствии с новыми государственными стандартами, которые вступили в силу в 2020 году. Для этого в лабораторию подрядной организации закупили новое оборудование. Модернизация обошлась предприятию в 20 млн рублей.

Как оказалось, этот объект могли завершить и раньше. Однако в прошлом году при ремонте перекрестка Маяковского – 30 лет Победы после вскрытия дорожного полотна подрядчик обнаружил неучтенные сети. Потребовалось время на внесение изменений в проект, дополнительное финансирование на перенос коммуникационных сетей. Все это сказалось на сроках сдачи самого перекрестка и новой дороги. «Чтобы построить участок дороги 500 метров, были выполнены работы по переустройству двух перекрестков. Эти сети, грубо говоря, и мешали нам полностью реализовать проект. Так как изменения были большие и протяженность неучтенных сетей значительная, строительство затянулось», - рассказал директор городского управления капитального строительства Роман Бойко.