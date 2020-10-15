16+
Логотип Сиапресс
USD  77,9461   EUR  91,4542  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Свершилось: долгожданную дорогу в Сургуте на Маяковского откроют 16 октября

В Сургуте состоится торжественное открытие дороги соединяющей улицы Маяковского и Университетскую

Свершилось: долгожданную дорогу в Сургуте на Маяковского откроют 16 октября
Фото: siapress.ru

Торжественное открытие долгожданной артерии, соединяющей перекресток Маяковского – 30 лет Победы с Университетской улицей, состоится утром 16 октября. Ее строительство осуществлялось в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На мероприятии будет организована онлайн-трансляция губернатора Югры Натальи Комаровой.

Завершающим штрихом накануне открытия станет финальная проверка объекта экспертами из Ханты-Мансийска. Вечером 15 октября по новоиспеченной дороге прокатится специальная машина, которая определит готовность объекта к эксплуатации. Для этого в Сургут едет специальная машина из Ханты-Мансийска. Дорожное полотно проверят по нескольким показателям: ровность, колейность, сцепление дороги с колесом автомобиля. Сергей Чурилов, начальник центральной лаборатории КУ «Управление автомобильными дорогами», рассказал, как будет происходить диагностика: «Каждый показатель измеряется отдельно, по полосам. Чтобы измерить один показатель, машине необходимо проехать по каждой полосе в прямом и обратном направлении. То есть восемь раз на каждый показатель машина будет проезжать».

Дорога уже пережила массу всевозможных проверок. Контроль осуществляется многоступенчатый – на каждом этапе. Для укладки асфальта здесь подрядчик использовал асфальто-бетонную смесь в соответствии с новыми государственными стандартами, которые вступили в силу в 2020 году. Для этого в лабораторию подрядной организации закупили новое оборудование. Модернизация обошлась предприятию в 20 млн рублей.

Как оказалось, этот объект могли завершить и раньше. Однако в прошлом году при ремонте перекрестка Маяковского – 30 лет Победы после вскрытия дорожного полотна подрядчик обнаружил неучтенные сети. Потребовалось время на внесение изменений в проект, дополнительное финансирование на перенос коммуникационных сетей. Все это сказалось на сроках сдачи самого перекрестка и новой дороги. «Чтобы построить участок дороги 500 метров, были выполнены работы по переустройству двух перекрестков. Эти сети, грубо говоря, и мешали нам полностью реализовать проект. Так как изменения были большие и протяженность неучтенных сетей значительная, строительство затянулось», - рассказал директор городского управления капитального строительства Роман Бойко.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 18:10, просмотров: 638, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Заполнена под завязку. Все койки для больных ковидом в сургутской ОКБ заняты 1200
  2. ​Такси в Сургуте перешло на московские цены 1136
  3. ​Жители Тюменской области получают результаты теста на коронавирус через Портал услуг 1088
  4. ​В Сургуте составлен антирейтинг управляющих компаний города 1040
  5. ​День жестянщика в Сургуте: число аварий в городе выросло в два раза 899
  6. ​В Югре режим самоизоляции продлен до 1 ноября 866
  7. Еще один югорчанин не смог победить коронавирус 843
  8. Под Сургутом Лада столкнулась с иномаркой: пострадали два пассажира 789
  9. ​Вторая жизнь для Золотой рыбки 760
  10. 195 югорчан заразились коронавирусом накануне 720
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 50866
  2. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36582
  3. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 13026
  4. Сургутяне жаловались на рекламу в лифте, все закончилось порчей имущества 11924
  5. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 11137
  6. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 10258
  7. В Нижневартовске один из руководителей нефтяного предприятия задержан по подозрению в коммерческом подкупе 10119
  8. В Югре насмерть сбили пешехода 9929
  9. ​Дистанционка после каникул и продление учебного года: чего ждать югорчанам? 8042
  10. ​В Югре из-за дорожной аварии расстреляли человека 7787
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 67792
  2. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 50866
  3. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46508
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36582
  5. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 23012
  6. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 21004
  7. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 19665
  8. ​Цирк недели 18114
  9. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 16181
  10. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13280

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика