Еще одна группа в Сургутском педуниверситете переведена на дистант — причиной стал выявленный коронавирус у педагога

Дистанционка и самоизоляция: очередная группа в Сургутском государственном педагогическом университете покинула стены альма матер из-за того, что у преподавателя обнаружен коронавирус.

Речь о третьекурсниках филологического факультета, которые учатся в первом корпусе университета. Как сообщили siapress.ruстуденты данной группы, их признали контактными и сообщили о необходимости самоизолироваться. При этом учеба будет продолжаться в дистанционном режиме. Остальные группы филфака продолжат учебу в очной форме.

Отметим, что это не первая группа, которая ушла на дистанционное обучение в педвузе: в сентябре siapress.ruсообщал, что на несколько дней закрывался целый корпус университета, в котором проводили дезинфекцию.