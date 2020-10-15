В Сургуте цены на такси выросли в несколько раз

Утром 15 октября в Сургуте в несколько раз выросли цены на поездки в такси. Агрегатор это объясняет высоким спросом и маленьким количеством машин на линии.

Так, например, поездка у агрегатора такси «Яндекс.Go» по маршруту (ул. Иосифа Каролинского — СИА-ПРЕСС) центр обычно обходилась в 100-150 рублей, а сегодня утром стоимость возросла до 350-373 рублей.

Можно предположить, что на цену также повлиял и «день жестянщика»: по данным на 11 утра в городе произошло более 20 аварий. Дороги города покрыты гололедом, и машины передвигаются медленнее из-за чего также образовываются пробки.