В Сургуте за утро 15 октября произошло более 20 ДТП

По данным на 11:00 15 октября, в Сургуте произошло 22 аварии, что в два раза больше, чем за тот же период 14 октября. Из-за большого количества ДТП местные жители в социальных сетях жалуются на образовавшиеся пробки.

«Машины едут медленно, как будто впервые в жизни увидели гололед. Множество ДТП. На дворе уже 15 октября, неужели нельзя было заранее сменить летнюю резину на зимнюю?», — пишет местный житель.

Представители Госавтоинспекции рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС , что причиной аварий стал гололед: «вчерашний дождь сменился заморозками».

Инспекторы дорожно-патрульной службы напоминают горожанам о необходимости подготовить свои автомобили к холодам — сменить летнюю резину на зимнюю, а также быть внимательней на дороге.

Напомним, что в 2019 году день жестянщика пришелся на 17 октября. Тогда за сутки в городе произошло более 40 аварий.