В районе Сургута «Лада» въехала в «Форд». Есть пострадавшие

Под Сургутом столкнулись «Лада» и «Форд». ДТП произошло накануне, 14 октября. Пострадало два пассажира. Об этом сообщает пресс-служба «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали на 11 км автодороги «Сургут – Лянтор», где столкнулись автомобили «LADA Vesta» и «Ford Kuga». В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля «Ford Kuga» 1987, 1997 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение Сургута», – пишет КУ «Центроспас-Югория».

В пресс-службе окружной ГИБДД пояснили, что по предварительным данным, виновником ДТП стал 33-летний водитель «Лады», который не выдержал дистанцию и допустил столкновение с иномаркой. На данный момент проводится проверка, которая установит все обстоятельства инцидента.