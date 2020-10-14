Сургутские депутаты обсудили возможность размещения муралов на торцах многоквартирных домов в качестве социальной рекламы

Объектов социальной рекламы в городе может стать больше. Проект «Фасады Сургута» на заседании комитета городской думы по социальной политике представил начальник управления массовых коммуникаций администрации города Виталий Щербаков. Он предполагает использование веяний современного искусства в целях социальной пропаганды. По мысли чиновника, для этого подходят так называемые муралы – монументальные картины на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях. Примером такого движения стал стрит-арт в честь героев-пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле. Их изображение в 2019 украсило фасад дома 34А на проспекте Мира.

Для реализации масштабной программы потребуется помощь депутатского корпуса. Во время обсуждения народные избранники подняли вопрос этической составляющей и актуальности содержания такого вида социальной рекламы. Высказались и по поводу учета интересов горожан и управляющих компаний, чьи дома предполагается использовать под эти цели: «Проект не может не учитывать интересы управляющих компаний, жильцов тех домов, которые будут задействованы. Нужно четкое понимание, на каких условиях социальная реклама будет размещаться, чтобы потом не столкнуться с неприятием со стороны жителей», — отметил председатель комитета по социальной политике Максим Слепов.

Департамент городского хозяйства сейчас готовит базу многоквартирных домов, которые отвечают требованиям под размещение муралов. По предварительным подсчетам таких фасадов в Сургуте насчитывается около сорока. Докладчик также отметил, что художники-профессионалы, которым по плечу такие задачи, в городе есть. Главный вопрос, как обычно, финансирование. По некоторым подсчетам, один масштабный стрит-арт будет обходиться в 500 тысяч рублей.

Вернуться к вопросу социальной рекламы в думе планируют в феврале 2021 года. К этому времени от администрации ждут дорожную карту проекта. Актуализировать состав координационного совета по этому направлению решили к концу нынешнего ноября. Эта экспертная группа будет определять тематический вектор социальной рекламы, ее эстетическое наполнение и актуальность.