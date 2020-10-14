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​Потерпите ради чистоты: в Сургуте ожидаются отключения холодной воды

Сургутские коммунальщики будут отключать воду в жилых домах для промывки сети водоснабжения

​Потерпите ради чистоты: в Сургуте ожидаются отключения холодной воды
Фото: pixabay.com

К ноябрю в Сургуте будет полностью решена проблема с водой. За пару недель коммунальщики промоют сети водоснабжения, но им придется ненадолго отключать холодную воду. Об этом стало известно во время встречи представителей администрации города с «Горводоканалом», «Городскими тепловыми сетями» и управляющими компаниями.

«Отключение холодного водоснабжения будут кратковременными. Горячее водоснабжение и отопление не будут отключаться», – уточнил заместитель главы города Николай Кривцов.

Он также пояснил, что столь масштабная проблема с грязной водой из-под крана не характерна для города: «В прошлые годы возникали локальные проблемы в августе-сентябре, когда в город возвращаются отпускники и увеличивается водоразбор».

В этом году пандемия COVID-19 повлияла и на качество ресурса. Коммунальщики должны были провести промывку систем еще весной. Однако все работы с отключением воды для потребителей были под запретом. Соответственно, сроки сдвинулись на четыре месяца.

Активно решать проблему начали после вмешательства главы города Вадима Шувалова. Ранее он заявил, что жителям сделают перерасчет за некачественный ресурс. Правда, факт подачи грязной воды надо будет доказать.

О том, кто испортил легендарно чистую сургутскую воду, как на это реагировали горожане и власти и когда все наладится – в подробном разборе siapress.ru


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Сегодня в 15:02, просмотров: 259, комментариев: 0
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