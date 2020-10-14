Борца из Сургута отправляют на Первенство мира, где он поборется за звание мастера спорта международного класса

Спортсмен из Сургута Рахман Тавмурзаев отправится на Первенство мира по греко-римской борьбе, которое пройдет этой зимой в Сербии. Об этом сообщает городская администрация.

«На днях борец улетает на сборы в Алушту, чтобы подготовиться к Первенству мира. Соревнования состоятся в декабре, если не введут новые ограничительные меры из-за пандемии», – поделился наставник борца Александр Кадочкин.

Отмечается, что ранее Рахман завоевал первое место на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Если борец сможет стать победителем на мировом уровне, ему присудят титул мастера спорта международного класса.