В Сургуте в конце октября появятся две новые теплые остановки

В Сургуте продолжается замена старых остановочных комплексов. Всего в этом году обновят 49 павильонов, два из них будут теплыми. Согреться в морозы можно будет на остановке общественного транспорта «Аврора».

«Всего в Сургуте установлено 14 теплых остановок – по улице Университетская, проспектам Мира и Ленина. В этом году принято решение установить еще два теплых павильона на остановке «Аврора» в обоих направлениях. Контракт стоимостью 3,3 миллиона рублей выиграла тюменская компания «ТМ-Ресурс». До 30 октября работы должны быть завершены. На данный момент установлены каркасы, в ближайшую неделю будет производится установка стекол, обогревателей, сети WiFi и другого оборудования», – рассказал журналистам начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Алексей Кононенко.

По его словам, в новых павильонах учтены и устранены недостатки установленных в 2017 году комплексов. Стекло станет толще, а оборудование, например, экраны, показывающие время прибытия транспорта, не будет выходить из строя. Кроме того, в павильонах на «Авроре» будут уставлены скамейки с подогревом.

Всего в городе 328 остановочный павильонов, 90 из них муниципальные. Замена старых комплексов будет продолжена. Но большинство новых комплексов будут обычными. Все дело в цене – стандартная остановка обходится бюджету в 280 тысяч, теплая – в 1,6 миллиона рублей, плюс – 1,5 миллиона на обслуживание.

Место установок теплых остановок определяется с учетом мнения горожан и объема пассажирского трафика.