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​Умер коренной сургутянин Геннадий Кашин

Геннадий Кашин, заместитель председателя «Старожилов Сургута», ушел из жизни

​Умер коренной сургутянин Геннадий Кашин

13 октября на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Кашин. Более пятнадцати лет он выполнял обязанности заместителя председателя общественной организации «Старожилы Сургута».

Геннадий Иванович Кашин родился 21 декабря 1938 года в Локосовском сельском совете. В 1950 году семья, в которой было пятеро детей, переехала в Сургут. В Сургуте Геннадий окончил среднюю школу и пошел трудиться помощником механика на катер ОРСа леспромхоза. В 1960-1963 годах служил в армии. Вернувшись, устроился в Сургутскую нефтеразведочную экспедицию. Высшее образование получил в Тюменском инженерно-строительном институте.

Работал инспектором организационного отдела Сургутского горкома партии, председателем районного комитета народного контроля. Являлся первым руководителям единого пенсионного фонда, созданного в 1991 году по городу Сургуту и району.

Выйдя на заслуженный отдых, нашел применение своим силам в общественной организации «Старожилы Сургута».

Редакция газеты «Новый Город» выражает соболезнование родным и близким Геннадия Ивановича Кашина.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 145, комментариев: 1
Комментарии:
Маня
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Сегодня в 11:35
Светлая память. Доброжелательный был человек и очень тактичный

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