Врач из Сургутской ОКБ пойдет под суд за получение взятки

Врача из Сургутской окружной больницы подозревают во взяточничестве. На медика завели уголовное дело – об этом сообщает окружной следственный комитет.

Ведомство отмечает, что по их версии, доктор получил деньги от местного жителя, который хотел пройти лечение без очереди. Подозреваемый накануне был доставлен к следователю при сопровождении сотрудников Росгвардии. Врач уже дал свои показания.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, возможных иных эпизодов преступной деятельности и размера взятки, расследование продолжается», – пишет пресс-служба СКР по Югре.