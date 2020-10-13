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Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием

Врач из Сургутской ОКБ пойдет под суд за получение взятки

Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием
фото: pixabay.com

Врача из Сургутской окружной больницы подозревают во взяточничестве. На медика завели уголовное дело – об этом сообщает окружной следственный комитет.

Ведомство отмечает, что по их версии, доктор получил деньги от местного жителя, который хотел пройти лечение без очереди. Подозреваемый накануне был доставлен к следователю при сопровождении сотрудников Росгвардии. Врач уже дал свои показания.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, возможных иных эпизодов преступной деятельности и размера взятки, расследование продолжается», – пишет пресс-служба СКР по Югре.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 466, комментариев: 0
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