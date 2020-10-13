Уникальный проект экспедиции на собачьих упряжках по Сургутскому району вошел в число лучших туристических направлений УрФО

Тур-маршрут «Северный путь» вошел в список лучших туристических направлений в Уральском федеральном округе. Об этом в своем аккаунте в Инстаграме сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой: «С нетерпением жду, когда запустят наш уникальный экспедиционный маршрут на собачьих упряжках «Северный путь»! Он уже включён в медиапроект «BIG TERRA Лучшие туристические направления в УрФО». Я уверен, он станет визитной карточкой Сургутского района».

Сам маршрут предполагает путешествие по просторам необъятного района на собачьих упряжках. Старт с группой до восьми человек (четверо туристов и четверо сопровождающих) планируют из деревни Лямина. Конечный пункт назначения – Каменный мыс. Участников ждут четыре дня в пути, 120 километров по снежным тропам, два опасных перехода через реку, культурная программа и посвящение в каюры – погонщики собак. В каждой упряжке 8-10 собак. Это преимущественно порода хаски. Животных тщательно тренируют и готовят к стартам. Для них, отмечают организаторы, такие прогулки только в радость, однако физическая подготовка очень важна. Второй вариант прогулочной трассы: Лямина – Тундрино, Тундрино – Лямина – рассчитан на два дня.

Фото: Н.Лебедева

Авторы проекта – окружная федерация ездового спорта в лице Надежды Лебедевой и Артура Сакина – еще в конце 2019 загорелись идеей создания уникального вида отдыха для экстремалов. С тех пор и ведется реализация проекта.

По приблизительным подсчетам организаторов, побывать в таком путешествии равноценно поездке по горящей путевке, к примеру, в Таиланд. Зато это станет отличной альтернативой привычному отдыху. В тур-пакет входит все необходимое: питание, соответствующая экипировка, проживание, транспортировка участников. Чтобы снизить себестоимость уникальной прогулки, авторы проекта хотят побороться за грант. Также перед первой поездкой с туристами весь путь организаторы пройдут самостоятельно, чтобы убедиться в безопасности проложенного пути и проверить готовность собак к таким приключениям, рассказала Надежда Лебедева, учредитель федерации ездового спорта Югры.