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За весну и лето в Сургуте благоустроили 17 дворов

Обновление дворов требует финансового участия жильцов — сургутяне к нему готовы

За весну и лето в Сургуте благоустроили 17 дворов
Фото: siapress.ru

Благоустройство сургутских дворов набирает обороты: только в этом году обновление прошли 17 из них, и за последние годы это число можно назвать рекордным.

Напомним, что всего в Сургуте порядка полутора тысяч дворов — внимания к себе требует как минимум половина; но инициировать благоустройство могут только собственники, подав заявку на включение двора в соответствующую муниципальную программу. Для этого им потребуется проработать вопрос с управляющей организацией — создать дизайн-проект и составить приблизительную смету. Денежный вопрос очень важен: финансирование благоустройства осуществляется не только из городского бюджета — до 20 процентов средств должны вложить сами жильцы, и это немалая сумма. Так, стоимость полного комплекса работ по благоустройству сегодня варьируется от пяти до десяти миллионов рублей — в зависимости от площади и состояния каждого конкретного объекта

После того как документы собраны, необходимо провести общее собрание собственников и подать бумаги в департамент городского хозяйства.

Какие работы необходимо провести во дворе, также должны решать владельцы жилья. Как рассказал в эфире siapress.ru заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко, до 2019 года перечень работ по благоустройству был разбит на две части. Первая — обязательная: в ней были прописаны асфальтирование проездов, обустройство тротуаров, водоотведение, установка освещения. Вторая — дополнительная, предполагающая расширение парковочного пространства, установку детских и спортивных площадок. «До 2019 года нельзя было обратиться в программу с видами только из дополнительного перечня, — говорит депутат. — Сейчас требования в окружной и муниципальной программа изменились: можно заявляться с только с дополнительным перечнем работ». Так, в этом году жильцы одного из дворов заявлялись в муниципальную программу только за установкой детской площадки — ее и получили.

В ближайшие годы число дворов, включенных в муниципальную программу, будет только расти. Так, в 2020 году их было 122, на следующий год, таким образом, переходят 105 дворов, притом что очередь на включение программу тоже немаленькая — сегодня в ней находятся еще 48 объектов: похоже, что зона комфорта сургутян наконец вышла за пределы квартиры.


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Сегодня в 13:23, просмотров: 402, комментариев: 0
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