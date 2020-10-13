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Сургутяне вышли на чистый берег

На массовом субботнике горожане очистили береговые линии Сургута

Сургутяне вышли на чистый берег
Фото: vk.com/duma_surguta

Традиционный осенний массовый субботник прошел накануне в Сургуте — в рамках экологической акции «Чистый берег» горожане убирались на береговых линиях Саймы, Оби, Черной речки и других водных объектов.

Справка: Экологическая акция «Чистый берег» в этом году проводится в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», входящего в портфель национального проекта «Экология».

Уборка объединяет: среди участников акции можно было встретить не только простых горожан — активными участниками стали местные чиновники и депутаты. Например, в районе карьера за Храмом Преображения Господня трудились городские парламентарии Надежда Красноярова, Артем Кириленко, Сергей Макеев и их коллега из окружной думы Ринат Айсин.

К объемам мусора отнеслись по-философски. «Вольтер сказал, что труд освобождает нас от трех великих зол: скуки, порока и нужды. Имея в виду экологическую акцию «Чистый берег», которая прошла в эти выходные, я бы еще добавила — от мусора, — прокомментировала председатель думы Надежда Красноярова — Если бы все следовали правилу, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, не было бы необходимости в подобных мероприятиях».

Руководитель парламента признала, что количество мешков с собранными отходами вызывает сожаление: по данным администрации Сургута, в этот день со всех объектов три тысячи участников акции собрали более 25 тонн мусора!

Пройти по чистому берегу после уборки приятно, но хотелось бы, чтобы сургутяне любили бы свой город, а значит, сохраняли его в чистоте и приучали к этому своих детей, резюмировала Надежда Красноярова.


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Сегодня в 13:19, просмотров: 229, комментариев: 0
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