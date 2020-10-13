Следователи раскрыли подробности убийства из-за ДТП в Югре

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя поселка Выкатной, которого подозревают в убийстве. По версии следствия, во время совершения преступления он был пьян и схватился за оружие, потому что ему не понравился тон оппонента.

Трагедия разыгралась вечером 11 октября в районе улицы Школьная. Мужчины повздорили из-за дорожно-транспортного происшествия, один из них взял ружье и выстрелил в голову предполагаемому виновнику аварии. Убитый оказался жителем Сургута, который временно проживал в Ханты-Мансийском районе.

«По версии следствия 11 октября 2020 года около 16 часов 30 минут подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в районе улицы Школьная поселка Выкатной, в ходе ссоры, возникшей с 30-летним жителем города Сургут, временно проживающим в поселке, из-за неуважительного тона общения последнего, произвел один выстрел из охотничьего ружья в область головы мужчины. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия. Прибывшими на место сотрудниками полиции злоумышленник задержан и передан следователю», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлены ссора и момент убийства.

Видео: vk.com/typical_xm

Следователи обратились с ходатайством в суд о заключении подозреваемого под стражу.