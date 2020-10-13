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Строительство Научно-технического центра в Сургуте стартует в ближайшее время

Сургутские депутаты согласовали финансирование отсыпки участка для НТЦ

Строительство Научно-технического центра в Сургуте стартует в ближайшее время
Фото: Фонд научно-технологического развития Югры

Первое здание проекта «Научно-технологический центр в Сургуте» появится уже в следующем году: подготовительные работы ведутся. Накануне на внеочередном заседании городской думы депутаты согласовали финансирование отсыпки участка для центра: для этого потребуется выделить 67 миллионов из бюджета Сургута.

Напомним, что в будущем НТЦ займет территорию площадью более 70 гектаров в районе «Сургут Сити Молла». Планируется, что этот участок будет отсыпан уже до конца этого года — с тем, чтобы в следующем уже приступить к приступить к прокладке инженерных сетей, возведению зданий, строительству подъездных путей и прочих коммуникаций.

К слову, новости о планах по строительству НТЦ в Сургуте вызвали немало скептических комментариев — однако, по словам председателя городской думы Надежды Краснояровой, сегодня необходимость подобного проекта очевидна, так же как в середине 90-х была очевидна необходимость Сургутского государственного университета — при том, что критиков и этого проекта было предостаточно. Кстати, предполагается использовать мощности СурГУ и в рамках работы научно-технологического центра. «У нас появились научные лаборатории, профессорский состав пополняется кадрами из других городов, а выпускники пользуются спросом. Университет заполнен, ему требуются новые площади, — говорит Надежда Красноярова. — По одному из вариантов НТЦ предполагается использовать мощности нашего университета с дополнительными лабораториями и исследовательскими институтами».

Кроме того, в рамках НТЦ планируется создание опорного центра геномных исследований: предполагается, что более двух сотен генетиков, биохимиков, биоинформатиков займутся в его стенах изучением генома жителей арктической и субарктической территорий. В этом году губернатор Югры Наталья Комарова представила этот проект президенту России Владимиру Путину. «Я согласен и знаю, что площадка Сургута для этого подходит», — ответил глава государства.

Работой по реализации проекта НТЦ занимается Фонд научно-технологического развития Югры: представители его описывают центр как единый кластер, в котором объединены научные, образовательные и производственные учреждения. Сейчас в России два таких центра — Сколково в Подмосковье (кстати, технопарк Сколково является куратором сургутского проекта) и Иннополис в Татарстане. По планам Фонда, завершится грандиозная стройка к 2030 году.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 234, комментариев: 0
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