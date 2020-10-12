Глава Сургутского района Андрей Трубецкой победил во Всероссийском конкурсе «Менеджер года»

«Я — менеджер года», — пишет с большой гордостью в своих соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Руководитель муниципалитета признан лучшим на Всероссийском конкурсе «Менеджер года» в номинации «Стабильные результаты и эффективное управление». Жюри высоко оценило успехи конкурсанта из Югры на этом поприще.

Заняв высокопоставленную должность, Трубецкой со своей командой вывел муниципальный бюджет в эффективное русло. «Коротко и по существу — мы увеличили расходы из бюджета района (без учета привлечения из бюджетов других уровней) на строительство, ремонт, реконструкцию, благоустройство в пять раз. С 250 миллионов рублей до 1,3 миллиарда. Удельный вес этих статей в бюджете района вырос с 2,6 процента до 9,7 процента, а в собственных доходах — с 5,8 процента до 23 процентов. Для простоты понимания мы стали в 3,8 раза эффективнее тратить деньги бюджета», — приводит статистику Андрей Трубецкой.

На своей странице глава рассуждает, что если учесть масштабы Сургутского района — а это 13 населенных пунктов на площади в 105 тысяч квадратных метров с численностью населения 125 тысяч человек — то такие показатели говорят о масштабных изменениях и успешной реализации проектов благоустройства и развития территории. За последние годы эффективность расходов районного бюджета увеличилась почти в четыре раза.