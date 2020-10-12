16+
Логотип Сиапресс
USD  77,0239   EUR  91,0037  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Администрация Сургутского района стала тратить деньги в 4 раза эффективнее

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой победил во Всероссийском конкурсе «Менеджер года»

Администрация Сургутского района стала тратить деньги в 4 раза эффективнее
Фото: facebook.com/trubetskoisraion

«Я — менеджер года», — пишет с большой гордостью в своих соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Руководитель муниципалитета признан лучшим на Всероссийском конкурсе «Менеджер года» в номинации «Стабильные результаты и эффективное управление». Жюри высоко оценило успехи конкурсанта из Югры на этом поприще.

Заняв высокопоставленную должность, Трубецкой со своей командой вывел муниципальный бюджет в эффективное русло. «Коротко и по существу — мы увеличили расходы из бюджета района (без учета привлечения из бюджетов других уровней) на строительство, ремонт, реконструкцию, благоустройство в пять раз. С 250 миллионов рублей до 1,3 миллиарда. Удельный вес этих статей в бюджете района вырос с 2,6 процента до 9,7 процента, а в собственных доходах — с 5,8 процента до 23 процентов. Для простоты понимания мы стали в 3,8 раза эффективнее тратить деньги бюджета», — приводит статистику Андрей Трубецкой.

На своей странице глава рассуждает, что если учесть масштабы Сургутского района — а это 13 населенных пунктов на площади в 105 тысяч квадратных метров с численностью населения 125 тысяч человек — то такие показатели говорят о масштабных изменениях и успешной реализации проектов благоустройства и развития территории. За последние годы эффективность расходов районного бюджета увеличилась почти в четыре раза.


нравится (2) не нравится (2)
Сегодня в 15:59, просмотров: 410, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:40
А реальные доходы граждан, проживающих на районе, при этом «всероссийском менеджере» увеличились? Наверное, нет. А доходы этого «всероссийского менеджера»? Наверное, да.

Куда-то не туда государственные деньги тратят все эти менеджеры от ЕР.

«Уровень экономического неравенства в современной России сопоставим с дореволюционными показателями, следует из доклада о неравенстве в мире (World Inequality Report,.pdf), подготовленного исследователями Всемирной лаборатории экономического неравенства».

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 5517
  2. В Югре насмерть сбили пешехода 4821
  3. ​Дистанционка после каникул и продление учебного года: чего ждать югорчанам? 3499
  4. Филологи Николай Ганущак, Дмитрий Ларкович: «Популярность русского языка в мире только растет» 2145
  5. ​Нам труба 1263
  6. ​Протестные выходные в Минске и Хабаровске 940
  7. ​Югра примет полуфинал Кубка России по волейболу 930
  8. ​Полетит на рекорд: югорский космонавт Сергей Рыжиков 14 октября отправится на МКС 898
  9. Число умерших из-за COVID-19 жителей Югры достигло 205 876
  10. Своры собак повадились гулять на территории сургутского садика «Голубок» 752
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 50221
  2. ​В понедельник ХМАО накроет туман 32468
  3. Сургутяне жаловались на рекламу в лифте, все закончилось порчей имущества 10845
  4. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 9550
  5. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 9498
  6. ​Конец Югорскому тракту 9090
  7. В Нижневартовске один из руководителей нефтяного предприятия задержан по подозрению в коммерческом подкупе 8854
  8. Пенсионер из Сургута выиграл миллион в лотерее 7528
  9. В Сургуте из воды выловили огромную катушку 6532
  10. ​Не снимая маски: в Югре учителей обязали работать в СИЗах 5917
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 647624
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270912
  3. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 67415
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 54367
  5. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 50221
  6. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46372
  7. ​В понедельник ХМАО накроет туман 32468
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24919
  9. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 21212
  10. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 20879

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика