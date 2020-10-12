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​Семейная драма: сургутянина избили жена и дети за то, что он вернулся домой пьяным

В Сургуте семья избила мужчину за несдержанное обещание

​Семейная драма: сургутянина избили жена и дети за то, что он вернулся домой пьяным
Скрин: К-Информ

Полицейские Сургута разбираются в инциденте, произошедшем ночью на проспекте Пролетарский, 11. Мужчину, вернувшегося нетрезвым домой, избили члены семьи.

Стражей порядка не место происшествия вызвала соседка. Она сообщила, что на детской площадке находится окровавленный человек в неадекватном состоянии.

«Полицейские у подъезда нашли мужчину в крови, который пытался заблокировать свои же банковские карты. На вопрос, что случилось, мужчина рассказал, что его избила жена и дети. Как оказалось, с него взяли слово, что он больше не придёт пьяным домой. В этот вечер он нарушил обещание и был сильно избит старшим 25-летним пасынком. Потерпевшего, сына и жену доставили в ОП для дальнейшего разбирательства», – передает К-Информ.

В пресс-службе городской полиции ИА СИА-ПРЕСС сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.


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Сегодня в 15:46, просмотров: 533, комментариев: 0
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