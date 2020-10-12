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Участок у остановки «Профессиональный колледж», на который жаловались сургутяне в соцсетях, заделали плиткой

В Сургуте участок тротуара, который обещали закончить через год, сделали раньше

Участок у остановки «Профессиональный колледж», на который жаловались сургутяне в соцсетях, заделали плиткой
фото: А.Кожевова

В Сургуте заделали плиткой участок около остановки «Профессиональный колледж», на который местные жители жаловались в социальных сетях. Предполагалось, что полностью благоустроить дорожку смогут только в следующем году.

Напомним, ранее администрация заверяла, что никакой проблемы нет, а тротуар закончат после того, как пройдут работы по удлинению футляра и заменять трубы газопровода.

Тем не менее, проблемы с дорогами не кончаются. Горожане также негодуют из-за «дырявых» внутридворовых проездов. Мэрия предлагает начать решение этого вопроса самостоятельно.


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Сегодня в 14:45, просмотров: 397, комментариев: 0
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