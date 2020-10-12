Жители Сургута жалуются в соцсетях на ямы во дворах

В Сургуте местные жители все чаще жалуются на «дырявые» дворы в соцсетях. Так, по словам горожан, территории дома по проспекту Ленина, 50 появилось много ям, которые в дождливую погоду затапливаются.

«Водители скребут днищем авто, издавая душераздирающие звуки. За пешеходов вообще молчу. Пройти дорогу вообще с трудом можно», – написал местный житель в паблике «Черный список Сургут».

В местной мэрии ответили, что могут помочь только в том случае, если собственники решат вступить в программу по благоустройству:

«Двор – это придомовая территория, общее имущество собственников. Поэтому только собственники могут принять решение о ремонте. Мы можем помочь, если они решат вступить в программу «Формирование комфортной городской среды». В рамках этой программы можно благоустроить двор на условиях софинансирования», – прокомментировали в пресс-службе администрации.

В данном случае сургутянам предложили обратиться в управляющую компанию «ДЕЗ ЦЖР» по телефонам 52-77-88, 52-77-99, на электронную почту centry@dezcgr.ru или через сайт. Другие горожане также могут оставлять обращение, но уже представителям своей УК.