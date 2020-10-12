Сургутский пенсионер, попытавшийся выкинуть внука с пятого этажа, рискует сесть на семь лет

Следователи Сургута завершили работу над уголовным делом в отношении 68-летнего местного жителя, который пытался выкинуть двухлетнего внука из окна пятого этажа и угрожал кувалдой полицейским. Мужчине грозит семь лет лишения свободы, суда он дожидается под стражей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Инцидент произошел 14 сентября на улице Кукуевицкого в Сургуте. Прохожие увидели, что мужчина высунул ребенка из окна и держит его головой вниз, и вызвали полицию. Свидетели рассказали, что малыш плакал и кричал от испуга, однако пенсионера это не разжалобило. Стражи порядка оперативно прибыли на место, но когда попытались зайти в квартиры встретили сопротивление: дебошир замахивался на них металлической кувалдой и угрожал побить. Ребенка удалось спасти. Оказалось, что дед, оставшись с внуком один, решил испробовать запугивание в качестве воспитательной меры.

Ранее сообщалось, что отец мальчика в момент совершения преступления был на работе, а мать вышла в магазин. Отмечалось также, что дед неоднократно присматривал за внуком.

Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры направлено в суд для рассмотрения по существу.