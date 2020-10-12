Пассажиропоток сургутской авиагавани снизился на треть

Аэропорт Сургута подвел итоги работы за девять месяцев 2020 года. Предсказуемо, на деятельности авиагавани сказались ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Пассажиропоток за этот период снизился на 31 процент – 975 086 пассажиров против 1 421 187 в прошлом году. Особенно значительное падение зафиксировано на зарубежных направлениях.

«Падение пассажиропотока связано с ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавируса. В марте и апреле текущего года количество рейсов из аэропорта Сургута упало почти на 80 процентов. Всего по итогам девяти месяцев количество зарубежных пассажиров сократилось на 70 процентов. В 2020 году за границу из Сургута вылетели 44 266 человек, когда в 2019 году этот показатель был более 140 тысяч пассажиров. Также за 9 месяцев на 27 процентов упал внутренний пассажиропоток — с 1 280 656 до 930 820 человек», – рассказали в пресс-службе предприятия.

Количество самолетовылетов составило 6 465 операций, что на 25 процентов меньше такого же периода прошлого года. Основной объем пассажиропотока с января по сентябрь 2020 года обеспечили авиакомпании «ЮТэйр» (528 042 пасс. – 54,1%), «Победа» (132 349 пасс. – 13,5%) и «Аэрофлот» (125 643 пасс. – 12,9%).

«У пассажиров воздушной гавани Сургута самым востребованным по-прежнему остается столичное направление, а также направления в Санкт-Петербург, Махачкалу, Уфу и Новосибирск», – добавили в пресс-службе.

В интервью ИА СИА-ПРЕСС директор АО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков отмечал, что прибыль компании за восемь месяцев этого года составила 75 миллионов против 107 миллионов за такой же период 2019-го.