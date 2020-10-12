Под Сургутом пьяный водитель спровоцировал ДТП с пострадавшим

В Югре с 3 по 9 октября было выявлено 135 водителей с признаками опьянения, возбуждено 16 уголовных дел. Один из нетрезвых водителей спровоцировал серьезное ДТП, в котором пострадал человек.

«3 октября на 15 км автодороги «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе 34-летний водитель, управляя автомобилем Citroën в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с большегрузным автомобилем, под управлением 44-летнего водителя. В результате происшествия 35-летний пассажир легковушки получил телесные повреждения», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В ведомстве напомнили, что обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» необходимо сообщать в дежурные части подразделений ГИБДД.

Ранее Югру назвали лидером страны по приросту «пьяных» ДТП. За восемь месяцев 2020 года в округе количество ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения, выросло на 21,4 процента.