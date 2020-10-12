Сургутян приглашают на мобильную экскурсию «Читающий автобус», посвященную юбилею Победы в Великой Отечественной войне

Курс на Ленинград 14 октября возьмет автобусный маршрут №47, который следует от железнодорожного вокзала до Городской поликлиники № 2. Пассажиры эксклюзивного общественного транспорта смогут окунуться в историю военных лет, узнать о вкладе сургутян в достижение заветной цели 1941-1945 гг. – взятие Берлина и победа над фашизмом.

Лейтмотивом этой акции станет повествование о блокадном Ленинграде. Читать стихи и отрывки прозы, посвященные военной теме будут на протяжении всей экскурсии. Также сургутяне смогут поучаствовать в тематической викторине и пообщаться с гостями из Санкт-Петербурга – представителями литературной общественности во главе с дочерью писателя Даниила Гранина – Мариной Данииловной Чернышёвой-Граниной.

Узнать «Читающий автобус» можно будет по яркому оформлению в соответствующем тематическом стиле. Поездка по закоулкам истории продлится с 12 до 17 часов.