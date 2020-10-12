Сургутские осужденные начали делать мебель для школ

Производственный цех исправительной колонии № 11 УФСИН России по Югре расширяет ассортимент. Заключенные начали делать столы для шахмат и шашек, предназначенные для образовательных учреждений Сургута.

«Благодаря поступающим заказам в исправительных учреждениях создаются новые рабочие места для осужденных, что помогает гражданам, отбывающим наказание, освоить востребованную профессию и наработать опыт, необходимый при трудоустройстве после освобождения. Кроме того, из полученных заработных плат осужденные возмещают причиненный ущерб потерпевшим и государству», – рассказали в пресс-службе УФСИН России по ХМАО-Югре.

На производство столов для настольных игр дополнительно трудоустроили восемь осужденных. Всего планируется изготовить 15 столов и 30 единиц продукции на общую сумму 375 тысяч рублей.

«Мебель отличается простотой сборки, небольшим весом и компактностью, при этом на столешнице можно с удобством расположить шахматную доску, фигуры и часы. Мебель предназначена для общеобразовательных организаций города Сургута», – добавили в ведомстве.

Ранее заключенные сургутской и нижневартовской исправительных колоний начали пошив спецодежды и пастельных принадлежностей для нужд здравоохранения.