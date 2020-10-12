Сургутские власти не исключают возможности продления учебного года из-за длительных осенних каникул

Югорчане сейчас активно обсуждают версию, что затяжные каникулы для школьников плавно перетекут в дистанционный формат обучения после. Ранее siapress.ru сообщал, что правительство Югры объявило о двухнедельных осенних каникулах.

Домыслы о дистанте после отдыха на сегодняшний день опровергла замглавы Сургута Анна Томазова: «Все решения принимаются на региональном опештабе по результатам анализа эпидситуауции. При этом учитываются доклады глав как руководителей муниципальных оперативных штабов с предложениями об улучшении ситуации и сведения Роспотребнадзора». Чиновник также подчеркнула, что сейчас нужно не создавать панику, а беспрекословно соблюдать меры безопасности, чтобы ситуация стабилизировалась.

В мэрии также рассказали, какие справки нужно будет предоставить, если ребенок на время каникул выезжал за пределы округа или страны. Пока особых указаний на этот счет нет, а значит достаточно будет справки об эпидокружении от участкового педиатра. Однако данный вопрос прорабатывается окружным правительством – возможно будет действовать новый регламент.

Также в городском департаменте образования не исключили возможность продления учебного года из-за затяжных каникул, объясняя это тем, что в нормативной базе такой вариант предусмотрен.