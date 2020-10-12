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Своры собак повадились гулять на территории сургутского садика «Голубок»

Жители Сургута пожаловались на своры собак, которые разгуливают по территории детского сада

Своры собак повадились гулять на территории сургутского садика «Голубок»
фото: pixabay.com

В Сургуте родители, чьи дети ходят в детский сад «Голубок», пожаловались на бродячих собак. По словам местных жителей, животные свободно заходят на территорию учреждения и гуляют там. Люди боятся, как бы собаки не напали на их детей.

«Мы ходим в садик по адресу: Энергетиков, 3/3 «Голубок». Садик нас устраивает, педагоги хорошие, детям тоже нравится ходить, но есть одна проблема: каждое утро, когда я привожу детей в садик, а также когда вечером их забираю, наблюдаю, как стая бродячих собак заходит на территорию садика, разгуливает свободно по территории. Даже когда на заднем дворе ворота закрыты, собаки пролезают под ними, так как там приличное расстояние и место, чтоб могла пролезть собака и не одна. Разберитесь, пожалуйста. Давайте не будем ждать, пока эти собаки кого-нибудь загрызут, а на территории садика гуляют сотни детей. Каждое утро и вечер страшно отводить и забирать ребенка, так как обязательно я встречаю бродячих собак на территории садика», – написала горожанка Марина на портале «Твой Сургут».

В местной администрации отметили, что данный факт подтвердился. В связи с этим, для учреждения разработали специальные меры безопасности:

«В перечень мер входит ежедневный осмотр территории учреждения ответственными лицами, наблюдение и контроль за всей территорией через камеры видеонаблюдения в онлайн режиме. Также было направлено письмо в «Дирекцию эксплуатации административных зданий и инженерных систем» о необходимости корректировки ограждений. Заведующему детского сада рекомендовано усилить контроль за обеспечением безопасности на территории учреждения», – прокомментировала директор МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» Елена Кадырова.


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Сегодня в 10:16, просмотров: 485, комментариев: 0
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