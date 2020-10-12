Ученые из СурГПУ получили высшую оценку экспертов Научного образовательного центра мирового уровня.

Ученые Сургутского госдураственного педагогического университета представили в Западно-Сибирском научном образовательном центре мирового уровня свой проект по теме «Увеличение профессионального долголетия пришлого населения Северных территорий: форсайт адаптационных стратегий».

В рамках проекта авторы говорят о механизмах адаптации некоренного населения в условиях Севера. Их задача — к 2023 году разработать и внедрить программный продукт, обеспечивающий долговременное прогнозирование и реализацию, адаптационных стратегий для увеличения профессионального долголетия пришлого населения Северных территорий. Первые результаты — информационную базу данных по показателям адаптационных механизмов — планируется получить к декабрю 2021 года.

«Проект в целом получил высшую оценку экспертов и руководителей Школы научного лидерства и в ближайшее время будет представлен в администрацию Тюменской области», — пояснила руководитель проекта, доктор биологических наук Алена Говорухина.

Для помощи в реализации будут привлечены гранты: уже подано три заявки. К тому же ближайшие три года проект будет спонсироваться в рамках госзадания.