Минусовая температура в Сургуте начнется на следующей неделе

Зима ближе, чем кажется: на этой неделе с четверга дожди сменятся снегопадами, сообщает погодный информер «Яндекс.Погода». А на следующей неделе термометры начнут показывать минусовую температуру, снег продолжит выпадать.

Отметим, что изменение погоды совпадет с началом зимнего периода работы у городских дорожников: ранее siapress.ru сообщал, что он продлится с 16 октября по 25 апреля. На это время будет работать вся снегоуборочная техника, сотрудники подрядных организаций будут убирать выпадающий на дороги снег и обрабатывать поверхности противогололедными материалами, включая пескосоляную смесь. По словам начальника дорожно-транспортного управления администрации Сургута Алексея Кононенко, ежедневно в смену будут выходить от 80 до 130 единиц техники.

Недавние комиссионные проверки подрядных организаций показали, что дорожники к наступающей зиме уже готовы.