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​25 тонн мусора: в Сургуте подвели итоги экологической акции

В Сургуте во время акции «Чистый берег» убрали 25 тонн мусора

​25 тонн мусора: в Сургуте подвели итоги экологической акции
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

В Сургуте в субботу, 10 октября, состоялись сразу две экологические акции – «Чистый берег» и «Единый день посадки саженцев деревьев и кустарников».⁣ Они собрали более трех тысяч участников, рассказал глава города Вадим Шувалов на личной странице в соцсети.

Во время утреннего субботника с берегов городских рек Оби, Саймы, Чёрной, ручья Кедровый лог и озера на Югорском тракте 25 тонн мусора. Общая протяженность убранных территорий составила более 23 километров, уточнили в пресс-службе администрации. В сквере 31 микрорайона высадили яблони, сирень, черёмуху и сибирские сосны.

«Здорово, что год от года растёт число жителей, которые заботятся о своём городе, природе и экологии и показывают это не только словом, но и делом. Всех, кто сегодня убирал мусор с берегов рек и сажал деревья, искренне благодарю. И поздравляю: вы сделали хорошее дело!», – отметил градоначальник.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 151, комментариев: 0
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