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​Где автобус? Сургутяне недовольны расписанием городских маршрутов

Жители Сургута жалуются на работу общественного транспорта

​Где автобус? Сургутяне недовольны расписанием городских маршрутов
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Жители Сургута недовольны графиком работы общественного транспорта в городе. Жалобы горожане публикуют на портале «Твой Сургут». Только в конце сентября и начале октября было зарегистрировано несколько обращений, касающихся разных маршрутов.

Так, жителей города не устраивает вечернее расписание маршрутов № 11, 24, 19, 47. Людям сложно добраться домой после работы и учебы. На ряд обращений уже получены ответы от городского отдела по организации транспортного обслуживания населения. Горожанам рекомендуют воспользоваться приложением «Умный транспорт» для планирования поездки.

«Постоянно выпускать на линию большое количество автобусов перевозчикам сложно: приходится учитывать возможности автопарка, рабочие часы водителей и лимит финансирования. Наибольшее количество автобусов приходится на часы «пик». Поэтому после вечернего часа «пик» количество автобусов на линиях сокращается. К концу года будет разработана схема движения транспорта, в которой мы постараемся учесть потребности горожан по максимуму, в рамках возможностей перевозчиков и бюджета», – ответил представитель администрации на жалобу сургутянки Виктории Гирчевой, чей ребенок вынужден добираться из школы до дома на такси, потому что маргрут № 11 перестал ездить после 19.30 по направлению «Больничный комплекс – «Москва».

Сугутянка Дарья попросила увеличить количество автобусов на маршруте №21. «Для увеличения количества автобусов на маршруте №21 необходимы дополнительные финансовые средства. К сожалению, в бюджете города они отсутствуют», – ответили ей администрации и тоже посоветовали пользоваться приложением «Умный транспорт».

Некоторым горожанам приходится сталкиваться с другой проблемой: общественного транспорта в нужном направлении просто нет.

«Я мама двоих школьников. В этом году мы переехали в новый дом, ул. Университетская, 17. В нашем районе нет школы, поэтому продолжаем ходить в свою школу № 45 в 27 мкр. На ул.Университетской останавливается только один автобус № 26, в сторону 25 мкр. он не едет. Хотелось бы узнать, когда запустят общественный транспорт в другие направления города, ближайшая остановка до школы по проспекту Пролетарскому, впереди зима, детям с нашего многоквартирного дома далековато до нее идти. Район активно заселяется, а общественный транспорт не развит по нашей улице, только оборудованные остановочные комплексы», – рассказала о проблеме Светлана Гильманова. Ее обращение зарегистрировано на портале 8 октября, ответ пока не получен.

Стоит отметить, что с 1 октября общественный транспорт Сургута перешел на зимнее расписание – интервал движения автобусов должен был сократиться.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 316, комментариев: 2
Комментарии:
c13
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Сегодня в 14:51
Мне помнится Надежда Красноярова в прошлом году собирала комментарии с тем чтобы решить эту проблему, я кстати тогда спрашивал почему нельзя сделать расписание 11 маршрута до 22.00 и почему 14 маршрут ходит только до 20.00 вечера, причина и без того ясна - всё упирается в деньги а значит необходимо выделять больше денег из бюджета на общественный транспорт (вангую что один депутат сразу предложит приватизировать СПОПАТ ну а дума города естественно с ним согласится)
Город растёт и текущее количество автобусов СПОПАТ не хватает для покрытия всей маршрутной сети, надо просить у округа больше автобусов и расширять штат предприятия т.к. частники тоже не справляются с возросшей нагрузкой, в перспективе планы правительства сделать платными дороги в городах и с помощью ограничений пересаживать людей на общественный транспорт как бы с такой расторопностью эти проблемы не наложились друг на друга
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:57
Работа городского общественного транспорта- главный функционал деятельности городской администрации. Организовать, контролировать, реформировать транспорт на благо сургутян. Вообще-то планировать поездки должен не обыватель через приложение «Умный транспорт», а умные специалисты в Администрации города. А частника понять можно. Ему не выгодно увеличивать число автобусов на линии и возить полупустой автобус, чтобы выдерживать график 10- 12 минут. А городской транспорт должен работать над увеличением автобусов на линии и чёткого соблюдения интервала 10 минут с 8 до 20 часов. Пора уже организовать и ночные особые маршруты городского транспорта. Ну не смешно ли говорить о нехватке автобусов! В условиях рынка дефицита нет, только свистните. На выбор! А деньги в городской казне есть. Нужно только расставить приоритеты. Что лучше закатывать ежегодно деньги в асфальт. Или купить сотню автобусов. А ещё лучше электробусов. Как-то так.
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