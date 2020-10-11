Жители Сургута жалуются на работу общественного транспорта

Жители Сургута недовольны графиком работы общественного транспорта в городе. Жалобы горожане публикуют на портале «Твой Сургут». Только в конце сентября и начале октября было зарегистрировано несколько обращений, касающихся разных маршрутов.

Так, жителей города не устраивает вечернее расписание маршрутов № 11, 24, 19, 47. Людям сложно добраться домой после работы и учебы. На ряд обращений уже получены ответы от городского отдела по организации транспортного обслуживания населения. Горожанам рекомендуют воспользоваться приложением «Умный транспорт» для планирования поездки.

«Постоянно выпускать на линию большое количество автобусов перевозчикам сложно: приходится учитывать возможности автопарка, рабочие часы водителей и лимит финансирования. Наибольшее количество автобусов приходится на часы «пик». Поэтому после вечернего часа «пик» количество автобусов на линиях сокращается. К концу года будет разработана схема движения транспорта, в которой мы постараемся учесть потребности горожан по максимуму, в рамках возможностей перевозчиков и бюджета», – ответил представитель администрации на жалобу сургутянки Виктории Гирчевой, чей ребенок вынужден добираться из школы до дома на такси, потому что маргрут № 11 перестал ездить после 19.30 по направлению «Больничный комплекс – «Москва».

Сугутянка Дарья попросила увеличить количество автобусов на маршруте №21. «Для увеличения количества автобусов на маршруте №21 необходимы дополнительные финансовые средства. К сожалению, в бюджете города они отсутствуют», – ответили ей администрации и тоже посоветовали пользоваться приложением «Умный транспорт».

Некоторым горожанам приходится сталкиваться с другой проблемой: общественного транспорта в нужном направлении просто нет.

«Я мама двоих школьников. В этом году мы переехали в новый дом, ул. Университетская, 17. В нашем районе нет школы, поэтому продолжаем ходить в свою школу № 45 в 27 мкр. На ул.Университетской останавливается только один автобус № 26, в сторону 25 мкр. он не едет. Хотелось бы узнать, когда запустят общественный транспорт в другие направления города, ближайшая остановка до школы по проспекту Пролетарскому, впереди зима, детям с нашего многоквартирного дома далековато до нее идти. Район активно заселяется, а общественный транспорт не развит по нашей улице, только оборудованные остановочные комплексы», – рассказала о проблеме Светлана Гильманова. Ее обращение зарегистрировано на портале 8 октября, ответ пока не получен.

Стоит отметить, что с 1 октября общественный транспорт Сургута перешел на зимнее расписание – интервал движения автобусов должен был сократиться.